Amtsgericht Düsseldorf : Polizisten wegen Schlägen gegen Altstadtbesucher verurteilt

Düsseldorf Zwei Polizisten sind in Düsseldorf wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt verurteilt worden. Sie hatten einen Altstadtbesucher übel zugerichtet.

Zwei Polizisten sind in Düsseldorf verurteilt worden, weil sie einen 38-jährigen Altstadtbesucher schwer verletzt haben. Ein 29-jähriger Beamter wurde vom Amtsgericht zu neun Monaten Haft auf Bewährung und Zahlung von 3000 Euro an das Opfer verurteilt. Ein 35-Jähriger Polizist wurde zu einem halben Jahr Haft auf Bewährung und 2500 Euro an das Opfer verurteilt. Beide wurden wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt schuldig gesprochen.