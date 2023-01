Amtsgericht Düsseldorf 250.000 Euro teurer Ring bis heute nicht aufgetaucht

Die Kreisform eines Ringes gilt als Symbol für Unendlichkeit – und im Fall einer 32-jährigen Reinigungskraft scheint sich das beim Amtsgericht zu bestätigen. Seit mehr als zwei Jahren hat die Justiz immer wieder vergeblich versucht, einen schweren Vorwurf gegen die Frau aufzuklären. Sie soll als Putzkraft bei einer Privat-Kundin einen Weißgoldring samt 5,6 Karat großem Diamant gestohlen, dadurch einen Schaden von 250.000 Euro verschuldet haben. Doch auch ein fünfter Prozesstermin ist beim Amtsgericht gescheitert. Was gemeinhin als „Klunker“ bezeichnet wird, lag nach Angaben einer Geschäftsfrau lose in einer Kommode ihrer Wohnung in Unterbilk herum: Ein kostbarer Weißgoldring mit einem ernorm großen Diamanten in der Farbe „Clarity“ und mit sehr kleinen Einschlüssen, Kategorie „VVS1“. Ausgerechnet bei einem Probeputzen in der Wohnung dieser Kundin soll die 32-Jährige jene Preziose Mitte Juni 2020 eingesteckt haben.