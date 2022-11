Amtsgericht Düsseldorf : Urteil im Prozess gegen 305-km/h-Raser gefallen

Der Angeklagte (links) im Gerichtsgebäude, rechts sein Anwalt Tim Geißler. Foto: wuk

Düsseldorf Mit satten 305 km/h ist ein 24-Jähriger mit seinem AMG Mercedes über die A3 in Düsseldorf gerast. Erlaubt sind an der Stelle 120 Kilometer pro Stunde. Dafür stand er in Düsseldorf vor Gericht. Jetzt ist klar, was mit dem Wagen und seinem Führerschein passiert.

Sein Luxus-Bolide ist futsch, denn die AMG-Mercedes-Limousine wurde gerichtlich eingezogen. Zudem wurde einem 24-jährigen Autofahrer der Führerschein aberkannt, er muss 3750 Euro Strafe zahlen und noch mindestens drei Monate Sperre absitzen, bevor er sich überhaupt noch einmal ganz neu um einen Führerschein bewerben darf.

So lautet das Urteil des Amtsgerichts gegen den ältesten von drei jungen Männer, die sich Anfang 2021 mit ihren hoch motorisierten Sportwagen zwei illegale Autorennen im Uni-Tunnel geliefert hatten.

Dem AMG-Fahrer wurde zusätzlich vorgeworfen, bei einer Alleinfahrt Anfang 2021 in seinem getunten Fahrzeug mit Tempo 305 über die Autobahn 3 gerast zu sein, wo nur 120 km/h zugelassen sind. Doch in diesem Punkt kam die Richterin jetzt zu einem Freispruch.

Laut den Ermittlungen hatte sich der Angeklagte mit zwei anderen Tempo-Fans (22/24)) im Januar sowie im April 2021 nachts am Uni-Tunnel extra zu hochriskanten Speed-Rennen verabredet. Dabei fuhr der AMG mit einem BMW M3 und einem Audi R8 der anderen Mittäter zwei Mal um die Wette. Das Tempolimit (80 km/h) soll dabei mit bis zu 176 km/h um mehr als das Doppelte überschritten worden sein.

Der Audi-Pilot hat seine Strafe für die Nachtrennen (2700 Euro und ein Jahr Sperre bis zu einem Neu-Antrag für einen Führerschein) sofort akzeptiert. Der BMW-Fahrer legte gegen einen entsprechenden Strafbefehl jedoch Einspruch ein, seine Strafe und Sperre wurde daraufhin deutlich reduziert. Gegen den AMG-Fahrer, der laut Anklage als Hauptmatador galt, war schriftlich per Strafbefehl eine 6000-Euro-Strafe und eine zweijährige Sperre verhängt worden. Zudem sollte sein Auto als Tatmittel eingezogen werden.

Doch mit seinem Protest dagegen war er jetzt nur teilweise erfolgreich. So gab es im Internet eine Video-Aufzeichnung, bei der das getunte Fahrzeug mit Tempo 305 über die Autobahn 3 in Richtung Köln preschte und dabei auch ein „Tempo-120-Schild“ am Straßenrand passierte. Doch ob der 24-Jährige dabei wirklich am Steuer saß, ließ sich jetzt im Prozess nicht mehr aufklären.

Also kam die Amtsrichterin für diese Raserfahrt zu einem Freispruch für ihn, doch zugleich verhängte sie zwei Schuldsprüche gegen ihn wegen Teilnahme an den illegalen Rennen im Uni-Tunnel. Auch das hatte der Angeklagte stets bestritten – und hatte über seinen Anwalt zudem vortragen lassen, der AMG-Bolide gehöre ihm nicht, sondern seiner Mutter und könne daher nicht eingezogen werden. Dem ist die Richterin jetzt im Urteil aber nicht gefolgt.