Prozess in Düsseldorf: Spinnen-Schmuggler bekommt Nachlass

Düsseldorf Ein Mann versuchte, mehr als 20 Vogelspinnen aus Brasilien über den Düsseldorfer Flughafen ins Land zu bringen. Ein Bußgeld wurde deshalb verhängt. Dagegen wehrte er sich - und bekam einen Nachlass.

Dabei hätten die haarigen Tierchen an einer tierärztlichen Grenzkontrollstelle aber entsprechend dem Tierschutzgesetz überprüft werden müssen. Denn das musste sich der wissenschaftliche Assistent von der Richterin vorhalten lassen: Goliath-Vogelspinnen gelten in der EU nicht als klassische Haustiere. Doch genau als Haustiere halte er die Spinnen in seinem Haushalt, gab der Angeklagte an,