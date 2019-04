Amtsgericht Düsseldorf: Schöffe weigert sich ein Urteil zu sprechen

Düsseldorf Ein 54-jähriger Laienrichter musste am Montag im Düsseldorfer Amtsgericht ersetzt werden, nachdem er sich geweigert hatte, an einem Strafverfahren teilzunehmen. Er sei selbst kriminell gewesen, sagte er unserer Redaktion.

Ein Laienrichter, der partout nicht richten will, der nicht verurteilen und erst recht niemanden ins Gefängnis schicken will: Mit diesem Novum hatte gestern plötzlich das Amtsgericht zu tun. Drei Prozesstermine standen bei Richterin Silke Boriss und ihren beiden Schöffen am Montag auf dem Sitzungsplan, doch schon am Start des ersten Prozesses ließ ein 54-jähriger Schöffe aus Langenfeld die Bombe platzen: Er sei nicht in der Lage, als Laienrichter zu verhandeln oder jemanden zu verurteilen. Immerhin, so gab er in einer Prozesspause an, habe er vor Jahrzehnten „auf der anderen Seite gestanden“, sei wegen Drogendelikten, Körperverletzung, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz „alles so bandenmäßig“ verurteilt und sogar in U-Haft genommen worden. Zum Richteramt als Schöffe fühle er sich „zwangsverpflichtet“ – und verweigerte seine Mitwirkung. Die Richterin reagierte fix, tauschte den unwilligen Schöffen kurzfristig gegen eine Hilfsschöffin aus.