Amtsgericht Düsseldorf : Prozess um Todesdrohung in Restaurant-Küche

Prozess um Todesdrohung in Restaurant-Küche

Düsseldorf Ein Streit zweier Küchenhelfer in einem Innenstadt-Restaurant wird beim Amtsgericht fortgesetzt. Ein 30-Jähriger soll einen Kollegen (22) gehauen und mit einem Messer und den Worten „ich töte dich jetzt“ bedroht haben.

Das bestritt er am Montag. Sein Chef habe ihm die Schuld dafür gegeben, dass Gemüse und Hähnchenfleisch am Vorabend nicht ordnungsgemäß verstaut worden und am Tattag verdorben waren.