Amtsgericht Düsseldorf​: Prozess um Pfusch bei Haartransplantationen​

Düsseldorf Am Düsseldorfer Amtsgericht beginnt an diesem Montag ein Prozess um gefährlichen Pfusch bei Haartransplantionen. Angeklagt sind zwei Frauen. Den 29- und 36-jährigen Schwestern wird gefährliche Körperverletzung und Betrug vorgeworfen.

Die Männer waren zwischen 26 und 33 Jahre alt, als sie sich Anfang April 2022 innerhalb von zwei Tagen in die Hände der Medizin-Laien begaben, so die Anklage. Einer der Kunden wollte angeblich eine Stirnglatze beseitigen lassen, die anderen beiden beklagten Haarausfall am Oberkopf. Insgesamt sollen die Angeklagten über einen Komplizen für diese drei Eingriffe rund 5000 Euro kassiert haben.

Die Männer aus Braunschweig und Bremen litten anschließend unter Schmerzen und Blutungen, weil ihnen Haare und Hautabschnitte zum Teil ohne Betäubung transplantiert worden sein sollen. Dabei sollen die Frauen, die von dem mutmaßlichen Komplizen angeblich als „zugelassene Ärzte und Fachpersonal“ angepriesen wurden, nicht mal der deutschen Sprache mächtig sein, was eine Kommunikation vor und während eines Eingriffs quasi ausschloss, so die Anklage weiter.

Einer der Männer kollabierte angeblich nach rund sechs Stunden Operationszeit mitten in der Behandlung. Erst nach einer Infusion sei er wieder zu sich gekommen, soll in der Nacht im Hotelzimmer aber weiter unter Übelkeit und Schmerzen gelitten haben. Als er am Folgetag die Behandlungskosten (2100 Euro) in bar bei den Damen abliefern wollte, sei er dort erneut bewusstlos geworden, musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.