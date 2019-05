Amtsgericht Düsseldorf : Prozess um Tresor mit 50.000 Euro

Düsseldorf 500 Euro Lohn für einen ganz kurzen Einsatz als Möbelpacker – diesen Zusatzverdienst wollte sich ein 34-jähriger Koch vor zwei Jahren nicht entgehen lassen. Dabei kam jedoch ein mit 50.000 Euro gefüllter Tresor abhanden.

Doch weil er damals angeheuert wurde, in Abwesenheit einer Geschäftsfrau einen vollen Tresor mit mehr als 50.000 Euro aus deren Wohnung heraus und in ein Auto zu tragen, landete der zupackende Helfer als Angeklagter vorm Amtsgericht Düsseldorf.

Aufgefallen ist der Coup aber schon am nächsten Tag bei einer Verkehrskontrolle, als Polizisten in einem Auto den frisch gestohlenen Tresor entdeckten. Der noch unangetastete Safe mit allem Inhalt (54.850 Euro in bar plus eine wertvolle Luxus-Uhr) wurde der bestohlenen Geschäftsfrau wieder ausgehändigt.