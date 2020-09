Prozessauftakt geplatzt : Millionenschwindel mit Röstkaffee

Düsseldorf Sechs Männer sollen tonnenweise Röstkaffee zu Schnäppchenpreisen verkauft und die Steuerbehörden um die Kaffeesteuer geprellt haben. Am Dienstag sollte der Prozess starten – wurde aber verschoben.

Damals nämlich sollen die Angeklagten einen internationalen Firmenverband mit Stationen nahe Düsseldorf, in Frankreich, in den Niederlanden und womöglich auch in England aus der Taufe gehoben haben. Mit Scheinrechungen sowie falschen Lieferscheinen sollen dann die fast 2500 Tonnen Röstkaffee in den Folgejahren so lange zwischen den beteiligten Firmen hin und her verkauft und angeblich auch geliefert worden sein, bis den Drahtziehern vom deutschen Fiskus die Kaffeesteuer für jene Geschäfte als Vorsteuer erstattet wurde.