Prozess in Düsseldorf: Drei Tote auf der A3 - Lastwagenfahrer steht vor Gericht

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Leichtsinn und zu hohes Tempo eines Lkw-Fahrers haben im November 2017 drei Menschen das Leben gekostet. Am Dienstag muss er sich dafür vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. Ein Urteil wird noch am selben Tag erwartet.

Mit fast 100 Kilometern pro Stunde ist der 43-jährige Ungar laut Anklageschrift mit einem 40-Tonnen-Sattelzug offenbar ungebremst in ein Stau-Ende auf der Autobahn 3 nahe der Raststätte Hösel gerast.

Rückstaus am Autobahnkreuz Breitscheid gehören seit Jahren zum Pendleralltag. Auch an diesem 16. November war der Verkehr gegen 7.30 Uhr kurz hinter der Raststätte Hösel zum Erliegen gekommen. Laut Anklage aus Unaufmerksamkeit hat das der 43-Jährige nicht bemerkt. Die Wucht des Aufpralls auf das Stau-Ende muss gewaltig gewesen sein. So gewaltig, dass der leere Gefahrguttransporter meterweit nach vorne geschleudert wurde, direkt auf eine Reihe von Pkws.