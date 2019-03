Prozess vor Amtsgericht Düsseldorf: Kunden-Limousine nach missglückter Spritztour angezündet

Düsseldorf Weil der Sohn eines Autowerkstatt-Besitzers die Limousine eines Kunden angezündet hat, ist er zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Düsseldorf sprach den 24-Jährigen der Brandstiftung schuldig.

Eine heimliche Spritztour mit dem schnellen Auto eines Werkstatt-Kunden, dann ein schwerer Unfall auf der Autobahn – und zuletzt das Anzünden des beschädigten Luxus-Audi, um alle Spuren zu verwischen: Genau in dieser Reihenfolge haben drei Männer am Montag beim Amtsgericht Düsseldorf beschrieben, was ihnen im März 2018 aus heiterem Himmel eingefallen war.