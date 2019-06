Amtsgericht Düsseldorf : Illegales Autorennen nicht nachzuweisen - Prozess ohne Urteil

Prozess um angebliches Autorennen an einer Ampel in Düssed. Foto: Kannegiesser

Düsseldorf Akuter Trennungsschmerz und dann ein Unfall mit Totalschaden am Golf seiner Mutter: So schilderte ein 24-jähriger Autofahrer vor Gericht in Düsseldorf, was er im August 2018 erlebt habe. Die Anklage ging von einem illegalen Autorennen aus.

Die Anklage ging davon aus, dass Golf-Fahrer damals mit einem Audi-Fahrer (31) ab einer Ampel an der Ronsdorfer Straße ein illegales Autorennen veranstaltet habe. Nur beweisen ließ sich das trotz etlicher Zeugen nicht. Und der Audi-Fahrer als angeblicher Mit-Raser verweigerte jede Aussage. So konnte der Richter nicht zu einem Urteil kommen.

Mit aufheulenden Motoren sollen sich die Angeklagten bei ihrer Zufallsbegegnung an der Ampel ohne Worte zum Rennen verabredet haben. Fakt ist: Beide fuhren auf den beiden Parallelspuren zügig los. Als sie wohl gleichauf an eine Engstelle kamen, wo nur noch eine Fahrspur übrig bleibt, zog keiner zurück.

Der Golf (200 PS) wurde vom Audi (rund 500 PS) bei hohem Tempo abgedrängt, krachte gegen eine Straßenlaterne, dann gegen eine Hauswand. Was die Anklage für ein illegales Autorennen hielt (das mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann), könnte aber auch ein herkömmlicher Unfall mit hohem Tempo gewesen sein. Denn keiner der Augenzeugen konnte sicher bestätigen, dass sich die Angeklagten damals in ihren hochmotorisierten Fahrzeugen ein Sprintrennen liefern wollten.

Der Golf-Fahrer bestritt das: Er sei auf dem Weg von der Uni zu seiner damaligen Freundin gewesen, um dort „meine restlichen Sachen abzuholen. Ich war ziemlich fertig wegen der Trennung!“ An der Ampel habe er nicht auf den Nebenmann im Audi geachtet, sondern „am Radio herumgespielt die ganze Zeit“. Bei Grün sei er „zügig abgefahren“, doch kurz vor der Engstelle habe ihn plötzlich ein Audi überholt und abgedrängt.

Der Golf GTI wurde sehr stark beschädigt. Foto: Endermann, Andreas (end)