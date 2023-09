Amtsgericht Düsseldorf Erbärmliche Zustände in Hundepension - Inhaberin verurteilt

Wegen erbärmlicher Zustände in einer illegal betriebenen Hundetagesstätte in einem nördlichen Stadtteil muss eine 59-jährige Betreiberin jetzt 16.000 Euro als Geldbuße zahlen. So hat am Mittwoch eine Amtsrichterin entschieden. Bereits mehrfach war dieser 59-Jährigen das Führen der Tagesstätte wegen massiver Hygienemängel untersagt worden. Weil sie trotzdem immer wieder Hunde aufnahm, muss sie nun zahlen.