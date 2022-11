Amtsgericht Düsseldorf Geldstrafe für antisemitische Hetze im Internet

Düsseldorf · Weil er in einem „ganz emotionalen Moment“ per Facebook-Eintrag öffentlich zur Vernichtung „der Juden" aufgerufen hatte, ist ein Familienvater in Düsseldorf jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

28.11.2022, 14:30 Uhr

Der Eingang zum Amtsgericht Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Von Wulf Kannegießer