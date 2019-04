Amtsgericht Düsseldorf : Fußball-Fan muss in Jugendarrest

Fußball-Fan muss in Jugendarrest

Düsseldorf Beim dritten Ausraster gewährte das Amtsgericht Düsseldorf einem 20-jährigen Fußball-Fan am Montag kein Pardon mehr – und schickte ihn in Jugendarrest.

Nach einem Spiel des Rather SV Ende 2018 war der angetrunkene Angeklagte einem Fußballer in die Kabine gefolgt, hatte den Schüler (19) per Fausthieb niedergestreckt, dann noch gegen den Kopf des Opfers getreten.