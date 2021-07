Amtsgericht Düsseldorf : Frau muss wegen Corona-Schwindel hohe Geldstrafe zahlen

Düsseldorf Um nicht vor Gericht erscheinen zu müssen, fälschte die Frau eine Anordnung zur Corona-Quarantäne der Stadt Düsseldorf. Nun muss sie statt 150 Euro Bußgeld deutlich mehr bezahlen, denn die Staatsanwaltschaft kam ihr auf die Schliche

Eigentlich ging es um eine Unfallflucht, die ein junger Mann angeblich begangen haben soll. Als Zeugin dafür kam neben anderen auch die 24-Jährige in Betracht, wurde also vorgeladen, um ihre Aussage dazu aufzunehmen. Zum Termin Anfang November 2020 ist die junge Frau aber nicht erschienen. Und 150 Euro Ordnungsgeld plus Verfahrenskosten wollte sie auch nicht zahlen. Deshalb legte sie vier Wochen später eine städtische Ordnungsverfügung vor, wonach sie sich einen Tag vor ihrem Zeugentermin aufgrund behördlicher Anordnung in häuslicher Quarantäne befunden habe. Grund dafür sei ein positiver Corona-Test bei ihrem Freund gewesen. Als Kontaktperson ersten Grades habe sie ihren Hausstand auch für eine Zeugenaussage gar nicht verlassen dürfen, sei unter Bezug auf das Infektionsschutzgesetz bis auf weiteres unter Beobachtung gestellt worden, habe den Aussagetermin also unverschuldet versäumt.