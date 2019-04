Amtsgericht Düsseldorf : Frau kommt nach schwerem Unfall glimpflich davon

Düsseldorf Eine 25-jährige Autofahrerin stand am Dienstag nach einem Autobahnunfall im August 2018 auf der A46 vor dem Amtsgericht Düsseldorf. Dort traf sie auf milde gestimmte Unfallgegner und einen ebensolchen Richter.

Sie habe sich an einem Augustabend 2018 auf der A46 kurz vor Erkrath als Fahrerin kurz zu ihrem Sohn (7) umgedreht, weil der Junge plötzlich angeblich schrie.

Der Kradfahrer ist bis heute krankgeschrieben. Übel nahm er ihr den Unfall aber nicht: „Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort.“ Die Entschuldigung der Frau, die hier angeklagt war wegen fahrlässiger Körperverletzung, nahm er sofort an: „Das hätte mir genauso passieren können!“

So sah es auch der leicht verletzte Autofahrer. Beide verzichteten auf einen Strafantrag gegen die Frau. Also befand der Richter: Die junge Mutter darf ihren Führerschein behalten und ihr Verfahren wurde eingestellt gegen Zahlung von 1000 Euro in Raten.