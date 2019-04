Amtsgericht Düsseldorf : Ein Jahr Haft für Blitzeinbruch in Edelboutique

Ein Stein, ein zersplittertes Schaufenster an der Steinstraße und frisch erbeutete, hochwertige Herrenanzüge für 65.000 Euro – das ergibt ein Jahr Haft. Diese Rechnung hat gestern das Amtsgericht einem 27-jährigen Angeklagten aus Serbien aufgemacht. Dabei wurde dem geständigen Blitz-Einbrecher sein eigenes Mitteilungsbedürfnis zum Verhängnis.

Abzustreiten war der Blitzeinbruch vom Februar 2019 ja nicht: Durch den lauten Knall beim Zerplatzen der Scheibe in jener Herren-Edelboutique mitten in der Nacht war ein Anwohner hochgeschreckt und hatte die Polizei alarmiert. Der 27-Jährige und sein Komplize wurden festgenommen. Und im Mietauto der beiden, mit dem sie kurz zuvor nach Düsseldorf gekommen waren, fanden die Beamten erlesene Diebesgut. Man habe, so der Angeklagte, die Luxus-Anzüge in der Heimat verkaufen und die eigene Not mindern wollen. Denn zu Hause habe der 27-Jährige keine Arbeit gefunden, seine Freundin sei hochschwanger gewesen – und als illegaler Bau-Helfer habe er in Düsseldorf eigentlich nur schnelles Geld machen wollen. „Spontan“ sei ihm und dem Landsmann gegen zwei Uhr morgens dann die Idee gekommen, in die Boutique einzubrechen.