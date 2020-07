Amtsgericht Düsseldorf : Bewährungsstrafe für Waffenhändler

Oberbilk Der 53-Jährige hatte Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss mit einem Baseballschläger bedroht. Vor Ort fanden die Beamten jede Menge Waffen.

Drinnen im Gartenhaus und in seiner Wohnung fanden die Beamten dann Beweise dafür, dass er in mindestens 14 Fällen verbotene Totschläger vom Typ “Monkey fist“ (Affenfaust) via Internet verkauft hatte, also eine fest geflochtene Kugel aus Kordel am Ende eines derben Stricks. Im Prozess gab er an, die Affenfäuste seien bis wenige Monate vor seinem Internet-Handel noch erlaubt gewesen. Eingeräumt hat er aber, dass er damals zusätzlich noch 50 weitere verbotene Gegenstände gelagert hatte, darunter Elektro-Schocker und Taser, Präzisionsschleudern, Gaspistolen, Schlagringe, Würgehölzer und diverse scharfe Munitionspatronen. Einen weiteren Fund von rund zehn Gramm Marihuana begründete er damit, „das Gras“ sei völlig wirkungslos, diene seiner Frau bloß zur Dekoration von Bilderrahmen.