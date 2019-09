Amtsgericht Düsseldorf : Anklage gegen gewalttätige 17-Jährige

Erst beleidigte sie Polizisten als „Affen“ und schlimmeres. Dann schlug eine Jugendliche einem Beamten einen Teil seines Schneidezahns aus. Das bringt sie jetzt vor Gericht.

Als minderjährige Bewohnerin einer Jugendeinrichtung war die 17-Jährige Ende Juni aus ihrer Unterkunft ausgerissen, war vor rund zwei Monaten am Benrather Bahnhof dann aber frühmorgens von einer Polizeistreife entdeckt worden. Was sich die 17-Jährige dabei geleistet haben soll, kommt jetzt vors Jugendgericht. So hat sie die Polizisten laut Ermittlungen unter anderem als „Bullenschweine“ und „Affen“ tituliert, hat um sich getreten und geschlagen und mehrfach versucht, sich loszureißen. Zudem spuckte sie angeblich mehrfach vor den Beamten aus. Die Streife alarmierte zur Verstärkung weitere Kollegen. Bei einem weiteren Fluchtversuch soll sie einem der Beamten dann wuchtig ihren Ellenbogen ins Gesicht gerammt und dem Polizisten einen Teil seines vorderen Schneidezahns ausgeschlagen haben. Zu zweit gelang es den Beamten nur mit größter Kraftanstrengung, die tobende Jugendliche zu überwältigen und ihr Handschellen anzulegen.