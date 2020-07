Prozesse vor Amtsgericht Düsseldorf : 200 Euro und null Euro Strafe für gleiches Vergehen mit Sportboot

Düsseldorf Auf Wasserwegen ist fast alles anders als im Straßenverkehr – und die Strafen sind viel höher. Dieses Fazit lässt sich aus zwei Prozessen ziehen, die am Mittwoch am Amtsgericht Düsseldorf anstanden.

Zwei Bootsführer waren unerlaubt in ein Hafenbecken am Medienhafen geschippert, hatten dort an einem Anleger gedreht und waren von der Wasserschutzpolizei gestoppt worden.