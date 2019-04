Unwetterfront über Düsseldorf : Amtliche Warnung vor starkem Gewitter im Rheinland

Düsseldorf Derzeit zieht ein heftiges Gewitter über NRW hinweg, begleitet von starken Böen. Der Deutsche Wetterdienst warnt, auch Düsseldorf ist betroffen.

Am frühen Abend verdunkelte sich der Himmel über dem Rheinland, auch Düsseldorf hat das Gewitter schon erreicht. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung herausgegeben. Dabei gibt es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 90 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Liter pro Quadratmeter in der Stunde. Auch Hagel soll es geben.

In Köln mobilisiert die Feuerwehr derzeit ihre Einsatzkräfte. Schon innerhalb der ersten Stunde sei laut einem Sprecher der Polizei aufgrund des Unwetters schon einiges los. Auf der B8 ist demnach ein Baum umgestürzt, in Leverkusen an der Evangelischen Kirche droht ein Gerüst, dass sich an einem Kirchturm befindet herabzustürzen. Mehrere Bauzäune seien davongeflogen.