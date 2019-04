Stellenausschreibung in Düsseldorf : Verkehrsamt soll Doppelspitze bekommen

Stellenausschreibung in Düsseldorf

Düsseldorf Der aktuelle Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, Ingo Pähler, soll Verstärkung bekommen. Der zweite Chef des Amtes soll sich vor allem um das Thema Verkehrswende kümmern.

Für das Amt für Verkehrsmanagement sucht die Stadt eine neue Leitung: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suche man eine „durchsetzungsstarke und belastbare Führungspersönlichkeit“, heißt es in einer entsprechenden Stellenausschreibung im Internet. Mit der Neubesetzung soll jedoch nicht der aktuelle Leiter des Amtes, Ingo Pähler, abgelöst werden, wie die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Vielmehr soll es künftig eine Doppelspitze in dem Amt geben, das rund 350 Mitarbeiter hat.

Eine Verstärkung werde gesucht, weil das Amt für Verkehrsmanagement „viele Zusatzaufgaben bekommen hat, die weit über das Thema des Erhalts und der Fortschreibung der Infrastruktur hinausgehen“, heißt es von der Stadt. Die neue Leitung solle sich insbesondere der Verkehrswende widmen. Wichtige Themen, die viel Raum einnehmen, seien etwa die Parkraumbewirtschaftung und das Parkraummanagement. Auch das Konzept für die Zukunft der Gaslaternen in Düsseldorf nehme viel Zeit in Anspruch. Amtsleiter Pähler soll künftig weiterhin für die Fortschreibung der Infrastruktur, die Stadtbahnen, die Erweiterung des Verkehrsnetzes, die Brücken- und Ingenieurbauwerke sowie die gesamte Ingenieurtechnik zuständig bleiben. Darüber hinaus brauche es eine Verstärkung in der Amtsspitze, die sich eben um die Themen rund um die Verkehrswende kümmern solle, heißt es weiter von der Verwaltung.