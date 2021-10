Verkehr in Düsseldorf : Ampelumbau zur Beschleunigung des ÖPNV

Düsseldorf Allein im vergangenen Monat wurden acht Anlagen mit unterschiedlichem Aufwand umgerüstet. Im Oktober werden die Arbeiten fortgesetzt. Insgesamt stehen 13 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

Zur Beschleunigung der Straßenbahnen und Busse werden in diesem Jahr zahlreiche Ampelanlagen mit einer technischen Bevorrechtigung für diese Verkehrsmittel ausgestattet. Im September wurden allein acht Anlagen umgerüstet – darunter an so wichtigen Kreuzungen wie am Aachener Platz, an der Birkenstraße/Ackerstraße sowie an gleich mehreren Stellen an der Berliner Allee (Bahnstraße, Steinstraße, Grünstraße). Der Aufwand der Arbeiten ist dabei unterschiedlich. An einigen Ampeln wurde lediglich die Software verändert, an anderen wurden zusätzlich einige technische Anpassungen vorgenommen, manche Anlagen mussten dazu komplett ersetzt werden.