Pressekonferenz abgesagt : Fotofestival: Ampel-Bündnis muss noch einmal reden

Düsseldorf Das Fotofestival bringt dem Ampel-Bündnis kein Glück: Die Kulturpolitiker von SPD, Grünen und FDP sagten am Dienstag überraschend eine für den Mittag anberaumte Pressekonferenz ab – und verzichteten darauf, den geplanten Antrag für die nächste Ratssitzung einzureichen.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Der Grund: Zwar sind sich die Kulturexperten einig, dass sie 2020 einen neuen Anlauf nehmen wollen. Allerdings trugen sie offenbar erst am Montag die Pläne in den Fraktionssitzungen vor. Dort ergab sich Beratungsbedarf, offenbar in allen drei Fraktionen.