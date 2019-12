Haushaltsberatungen in Düsseldorf : Ampel-Bündnis ist mit sich zufrieden und legt Geld fürs Klima drauf

Zum letzten Mal vor der Wahl hat das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP seine Pläne für den Etat vorgelegt. Die größten Veränderungen verursacht der Kampf gegen den Klimawandel.

Haushaltsentwurf Die Ratsmehrheit muss in der Haushaltssitzung keine gravierenden Änderungen vornehmen. Denn die Planungen für das sechste gemeinsame Jahr hat das Ampel-Bündnis bereits vorher mitgestaltet. Die größten anstehenden Projekte sind daher bereits eingepreist. Dazu zählt das achte Schulpaket, für das rund 200 Millionen Euro eingestellt werden. Wichtigste Projekte sind eine neue Gesamt­schule in Heerdt und diverse Baumaßnahmen für Förderschulen. Mit einer Gesamtinvestition von 1,3 Milliarden Euro ist der Schulbau das Prestigeprojekt der Ampel. „Das war so in der Koalition mit der CDU vor 2014 nicht möglich“, sagte FDP-Ratsherr Mirko Rohloff.