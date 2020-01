Initiative : Düsseldorfer Ampel-Bündnis will mehr Parkraum für Pfleger

Düsseldorf Das Ratsmehrheit will, dass sich Pflegeunternehmen auf bestimmte Stadtviertel konzentrieren. So soll unnötiger Suchverkehr vermieden werden.

Das Ampel-Bündnis im Rat will ambulante Pflegedienste davon überzeugen, sich künftig stärker auf bestimmte Stadtquartiere zu konzentrieren. Grund ist der in vielen urbanen Wohnbezirken ausufernde Parkraumsuchverkehr. Der nerve Anwohner und Besucher gleichermaßen und müsse so weit wie möglich reduziert werden, argumentiert die politische Mehrheit. Am Mittwoch stellen SPD, Grüne und FDP einen entsprechenden Antrag im Gesundheitsausschuss. Darin wird auch das Amt für Verkehrsmanagement aufgefordert, die Parkraumsuche für ambulante Pflegedienste sowie für Hebammen zu erleichtern. Erreicht werden soll dies mit Hilfe des in Arbeit befindlichen Parkraumbewirtschaftungskonzepts.