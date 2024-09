Engagement in Düsseldorf Ortsgruppe von Amnesty International wird 50 Jahre alt

„Er wird einiges aus dem eigenen Leben berichten können, dass der politische Kolonialismus so gut wie überwunden ist, aber der wirtschaftliche Kolonialismus weiter existiert“, meint Diepes. „Dadurch wird das wirtschaftliche Überleben im globalen Süden immer schwieriger, was zu steigenden Migrationszahlen führt. Erschwerend kommt die Klimakrise hinzu, die die Lebenswirklichkeit weiter verschlechtert.“ So würde also die Klimakrise indirekt auch die Flüchtlingszahlen erhöhen. „Es hängt einfach alles zusammen“, sagt Diepes. Auch darauf möchte die AI-Veranstaltung „Kunst – Klima – Kolonialismus“ in der thematisch zusammenhängenden Veranstaltung von Information und Kunst hinweisen.