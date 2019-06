Ein Amerikaner in Eller : „Das ist ein wahnsinnig guter Skatepark“

Dennis Pecchenino (l.), BMX-Fahrer aus den USA, zeigte im Skatepark Eller waghalsige Stunts. Die Kinder an der Bowl waren begeistert von seinen Sprüngen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Eller Der bekannte BMX-Fahrer Dennis Pecchenino aus den USA war im Skatepark Eller zu Gast. Dort gab er einen Workshop. Und verriet ein paar geheime Tricks.

Im Skatepark Eller war jetzt ein BMX-Fahrer aus Boise (USA) zu Gast, der in der Szene einen hohen Bekanntheitsgrad genießt: Dennis Pecchenino konnte die Zuschauer mit vielen Tricks auf dem BMX-Rad beeindrucken. Er ist Profi und wurde in diesem Jahr für die Qualifikation der X Games, einem international ausgerichteten Extremsportwettbewerb, eingeladen. Pecchenino wird als einer von 24 Teilnehmern an der Qualifikation Ende Juni teilnehmen, und er ist zuversichtlich, dass er einen der sechs begehrten Plätze erringen wird, die zur Teilnahme an dem Wettbewerb berechtigen. Da die Qualifikation in lokalen Skateparks in seiner Heimatstadt stattfindet, stehen seine Chancen sehr gut, da er diese wie seine Westentasche kennt.

Nach Eller wurde Dennis Pecchenino von Adrian Warnken eingeladen, der im dortigen Skatepark arbeitet und sich sehr über den Besuch freute. Der Skatepark Eller wurde im Juni vergangenen Jahres fertiggestellt. Seitdem zieht er zahlreiche Sportler an. Warnken ist sich sicher: „So eine Anlage gibt es nicht nochmal in Deutschland.“ Besonders die „Bowl“, eine Art betonierte Schale im Boden, in der Sprünge und Tricks ausprobiert werden können, bietet auch für den Amerikaner viele Trainingsmöglichkeiten, da er für die Qualifikation in eben dieser Disziplin zugelassen wurde. Und da macht es Sinn, auch in Eller direkt dafür zu üben.

Info Deutsche Meisterschaft im Skatepark Eller Meisterschaft Düsseldorf richtet 2019 die Deutsche Skateboard-Meisterschaft aus. Am 31. August und 1. September messen sich die Sportskanonen in den Disziplinen Skateboard Park und Skateboard Street. Kontakt Heidelberger Straße 14, Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 21 Uhr.

Die erste Woche in Deutschland hat Dennis Pecchenino bereits von der deutschen BMX-Szene überzeugt: Alle Fahrer seien sehr freundlich und in engem Kontakt miteinander, das sei bei ihm zu Hause anders. Dort würde man eher für sich alleine fahren. Auch mit den Kindern bei einem Workshop am Mittwochnachmittag hatte er viel Freude: „Sie sind alle ziemlich cool.“ Adrian Warnken und Dennis Pecchenino boten den Workshop gemeinsam an, sodass die Kinder sich ein paar Tricks bei den Profis abgucken und gemeinsam in entspannter Stimmung lernen konnten. Der Gast aus den USA zeigte dabei keinerlei Berührungsängste.