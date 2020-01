Neujahrsempfänge : AmCham lud zum Empfang

Düsseldorf Mehr als 350 Gäste feierten zusammen. Große Themen des Abends waren die deutsch-amerikanischen Beziehungen, aber auch die Bedeutung einer positiven Sicht auf Europa.

Mehr als 350 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur haben sich zum Neujahrsempfang der amerikanischen Handelskammer AmCham getroffen. Deren NRW-Chairman Alexander Schröder-Frerkes, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und AmCham-Germany-Präsident Frank Sportolari betonten in ihren Reden die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Sie sprachen auch darüber, welche Anstrengungen erforderlich seien, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Schröder-Frerkes appellierte, Deutschland und Europa wieder positiv zu betrachten. „Deutschland und Europa stehen für 75 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand. Lasst uns mit viel Gemeinsamkeit und Sachverstand Lösungen suchen.“ Wüst warb ebenfalls für ein Zusammenrücken in Europa als Chance, einen Gegenpool gegen die neuen Machtzentren in China, den USA und Russland zu bilden.