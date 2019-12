Berufskolleg : Wie Düsseldorfer Schüler das ABC des Online-Handels lernen

Lehrer Jan Sahm (stehend) im Gespräch mit dem angehenden Kaufmann im E-Commerce, Dominik Zagrovic. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Erstmals bildet das Walter-Eucken-Berufskolleg Kaufleute im E-Commerce aus. Eine Fachrichtung, bei der die Schüler manchmal schon mehr wissen als die Lehrer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Wegener

„Es fühlt sich im Moment ein bisschen so an, als wären wir selbst ein Start-up“, sagt Gero Wendt und lacht. Der Lehrer sitzt mit einem Tablet in der Hand am Tisch und präsentiert seinen Plan für die kommende Unterrichtszeit, den er in verschiedenen Tabellen und Schaubildern festgehalten hat. Zum ersten Mal unterrichtet Wendt in diesem Jahr 40 Auszubildende, die zu Kaufleuten im E-Commerce (Online-Handel) ausgebildet werden. Der Ausbildungszweig wurde deutschlandweit erst vor einem Jahr ins Leben gerufen und gehört seit diesem Schuljahr zum Angebot des Bilker Walter-Eucken-Berufskollegs.

Entsprechend experimentell gestaltet sich die Herangehensweise der Lehrkräfte. „Der Landeslehrplan gibt uns zwar vor, welche Inhalte den Azubis vermittelt werden sollen, aber wie man das in der Unterrichtspraxis am besten umsetzt, müssen wir natürlich erst einmal selbst testen“, meint Wendt, der Marketing am Berufskolleg unterrichtet. „Es ist also ein gemeinsames Lernen von Schülern und Lehrern.“

Info Beratung bei der IHK und der Arbeitsagentur Die Bundesagentur für Arbeit bietet donnerstags von 8 bis 14 Uhr und monatlich freitags Termine für eine Berufsberatung am Walter-Eucken-Berufskolleg an. Ein Termin kann über cornelia.tasche@schule.duesseldorf.de vereinbart werden. Bei der IHK hilft Sandra Rüller weiter – unter rueller@duesseldorf.ihk.de oder telefonisch unter 0211-3557-294.

Drei große Felder werden im Zuge der dreijährigen Ausbildung abgedeckt: Geschäftsprozesse im E-Commerce, Wirtschafts- und Sozialprozesse sowie kaufmännische Steuerung und Kontrolle. Die Umsetzung der Vorgaben im Unterrichtsalltag am Berufskolleg gestaltet sich praxisnah. So ist es die Aufgabe der Auszubildenden, im Laufe der nächsten Monate ihren eigenen Online-Shop zu entwerfen. Vom Namen über das Sortiment bis hin zur genauen Festlegung der Zielgruppe und dem Einstellen der Produkte auf die Online-Plattform wird dabei das gesamte ABC des Online-Handels durchdekliniert. Das Ganze ist ebenso fächerübergreifend wie crossmedial angelegt: „Im Deutschunterricht lernen die Auszubildenden zum Beispiel, wie man ansprechende Produkttexte formuliert. Die Erstellung von Fotos und Videos soll ihnen im Unterricht ebenfalls nähergebracht werden“, berichtet Wendt.

Im Zuge des neuen Ausbildungszweiges wird auch die Digitalisierung des Berufskollegs vorangetrieben. Neben der Anschaffung von Tablet-Computern gab es auch im IT-Bereich einige Neuerungen. „Wir nutzen ein eigenes digitales Shopsystem“, berichtet Jan Sahm, der als IT-Lehrer am Berufskolleg tätig ist. „Der Aufbau eines stabilen Netzwerkes stellt uns zwar immer wieder vor Herausforderungen, aber es ist wichtig, dass die Auszubildenden lernen, wie so ein System funktioniert und selbstständig damit arbeiten können.“