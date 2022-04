Bauen in Düsseldorf : Am Seeblick darf gebaut werden

Düsseldorf Stadt und Politik haben den abgeänderten Plänen jetzt ihren Segen gegeben. Das Vorhaben orientiert sich nun an den Bestandsgebäuden, auch auf einen geplanten Garagenhof wurde verzichtet.

Die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern an der Straße Am Seeblick in Unterbach hatte in der Vergangenheit für Kritik bei den Nachbarn gesorgt, auch die Bauaufsicht lehnte gleich mehrere Bauvoranfragen des Projektentwicklers ab – Architektur und Gestaltung würden nicht in die Umgebung passen, die Bauhöhe sich nicht an der Bestandsbebauung orientieren, zu viel Versiegelung und zu viele Garagen seien vorgesehen. Die überarbeiteten Pläne stießen jetzt aber nicht nur bei der Stadt auf Zustimmung, auch die Bezirksvertretung 8 votierte einstimmig für eine Umsetzung. Den Bauantrag wollen die Politiker aber schon noch einmal zur Entscheidung vorgelegt bekommen.