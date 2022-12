Für den kommenden Samstag sind in Düsseldorf zehn Umzüge und Kundgebungen geplant. Die Zahl der aktuell erwarteten Teilnehmenden aber hält sich in Grenzen, so dass derzeit nicht mit ausgedehnten Verkehrsbehinderungen durch Demonstrationen zu rechnen ist. Ohnehin haben sich die Befürchtungen des Handelsverbandes NRW für die Adventssamstage bislang nicht erfüllt. Die Polizei hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass es in der Vorweihnachtszeit zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen durch Umzüge kommen könnte. Die Auswirkungen hielten sich dann tatsächlich in Grenzen. „Hoffentlich bleibt das so“, so Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes.