Im Düsseldorfer Jachthafen : Düsseldorfer Feuerwehrboot von Dieben beschädigt

Düsseldorf Am Freitagmorgen entdeckte die Wasserschutzpolizei ein beschädigtes Rettungsboot am Rheinufer. Offenbar wurde es aus dem Jachthafen gestohlen. Es wäre für eine Rettungsaktion gebraucht worden.

Am linksrheinischen Ufer, kurz hinter der Ausfahrt des Löricker Jachthafens, hat die Wasserschutzpolizei am Freitagmorgen bei einer Streifenfahrt ein herrenloses Motorboot entdeckt. Und zwar nicht irgendeins, sondern ein Rettungsboot der Feuerwehr. Diese wurde prompt alarmiert, die Mannschaft der Löschbootstation holte ihr schwer beschädigtes Boot zurück ins Wasser und schleppte ihn in den Hafen. Einsatzfähig ist das Boot vorerst nicht. Es ist eins von vier Motorbooten der Feuerwehr und liegt normalerweise fest vertäut im Jachthafen, wird von da aus von der DLRG zu Rettungseinsätzen auf dem Rhein genutzt.