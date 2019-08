Kinder in Düsseldorf : Am Ratinger Weg entsteht ein neuer Spielplatz

Der Waldspielplatz musste dem Bau eines Regenrückhaltebeckens weichen. Foto: Marc Ingel

Gerresheim Der Waldspielplatz an der Bergischen Landstraße ist Vergangenheit, der Stadtentwässerungsbetrieb baut an der Ecke zur Gräulinger Straße ein Regenrückhaltebecken. Stattdessen entsteht jetzt in 400 Meter Entfernung am Ratinger Weg auf 1700 Quadratmetern ein ganz neuer Spielplatz an der Route zum Wildpark.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

120.000 Euro lässt die Stadt sich das kosten.