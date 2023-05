Freizeit in Düsseldorf Wasserspielplätze sind wieder in Betrieb

Die restlichen Wasserspielplätze sind am Südpark / Vor dem Deich, an der Emmastraße im Volksgarten, am Tannenhofweg in Vennhausen, im Zoopark, am Alten Bilker Friedhof, an Schloss Eller, Auf’m Rott, am Frankenplatz sowie an der Peter-Behrens-Straße. Eine Übersicht über Wasserspielplätze gibt es online.