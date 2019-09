Schule in Düsseldorf : Wie man mit Moosen den Feinstaub senken kann

Düsseldorf Am Max-Weber- und Walter-Eucken-Berufskolleg wird derzeit viel gebaut. Zwei Moosmatten an den Bauzäunen sollen die Umweltbelastung nun verringern.

Und auch vor der Schule wurde in den vergangenen drei Jahren kräftig gebaut. Immerhin sind die Arbeiten an den Wohnungsneubauten Karolinger Höfe fast abgeschlossen. „Wir sind inzwischen baustellenerprobt“, sagt Sabine von Zedlitz-Neukirch, Schulleiterin des Max-Weber-Berufskollegs. Sie freue sich zwar auf den Neubau, der zum Ende des Schuljahres 2020/21 fertig sein soll und die Platznot an beiden Berufskollegs deutlich entspannen werde. „Aber mit so einer Großbaustelle geht natürlich auch viel Lärm und Feinstaub einher.“