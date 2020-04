Planen in Düsseldorf : Am Grafenberger Damm soll nicht gebaut werden

Entlang der Ernst-Poensgen-Allee sollen Flächen als Grabeland verpachtet werden. Foto: Marc Ingel

Die von der Stadt gerodete Fläche soll lediglich als Grabeland neu verpachtet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Die Regionaplanänderung mit dem Titel „Mehr Wohnbauland am Rhein“ hat in Düsseldorf für viel Unruhe gesorgt. Auch im Stadtbezirk 7 wurden von der Bezirksplanungsbehörde Flächen für eine mögliche Wohnbebauung genannt, die in der Politik und in der Bevölkerung gleichermaßen auf Ablehnung stießen. Vor allem eine Einbeziehung des Grafenberger Waldes wurde zurückgewiesen, aber auch eine bauliche Nutzung des Grünzugs über der Güterzugstrecke entlang der Ernst-Poensgen-Allee wurde kiritisiert. Zum einen solle der hier geschaffene Naherholungsraum erhalten werden, zum anderen gebe es dauerhafte Nutzungen wie Kleingärten oder Sportflächen.

Entsprechende Beschlüsse der Bezirksvertretung 7 wurden dann auch in die Stellungnahme der Stadt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens aufgenommen und der Bezirksregierung übersandt. Also alles gut? Nicht unbedingt, denn in den vergangenen Wochen wurden zwei große Flächen an der Ernst-Poensgen-Allee, die keiner Nutzung dienten und komplett überwuchert waren, gerodet und so freigeräumt. Sollten hier plötzlich doch klammheimlich Häuser hochgezogen werden, Kleingärtner gar vertrieben werden?

Mitnichten, stellt die Stadt jetzt klar. Zwar würden bis auf zwei Grundstücke die Flächen zwischen dem Grünzug und der Ernst-Poensgen-Allee der Stadt gehören und teils in der Verwaltung des Gartenamtes, teils in der des Liegenschaftsamtes stehen. Von Bautätigkeiten könne aber keine Rede sein.

Die zwischen Grünzug (in Grafenberg auch gerne als Damm oder Deckel bezeichnet) und Ernst-Poensgen-Allee gelegenen Flächen des Gartenamtes würden im Wesentlichen als Grabelandflächen verpachtet. Auf mindestens zwei Flächen würden sich auch Behelfswohnheime befinden. Grabeland ist im Sinne des Gesetzes kein Kleingarten, sondern eher hobbygärtnerisch genutztes Land, das von Gemeinden parzellenweise und befristet (meist zur Zwischennutzung) ausgegeben wird und gegen eine verhältnismäßig geringe, jährlich zu zahlende Pacht vom Pächter genutzt werden kann – in letzter Zeit oft für Urban-Gardening-Projekte. Aber: Grabeland dient in der Regel wie gesagt nur einer vorübergehenden Nutzung, weil langfristig anderes damit geplant ist. „Die Pachtverträge sind in diesem Fall aber unbefristet“, erklärt Stadtsprecher Mario Brembach.