Palliativmedizin : Am Ende des Lebens

Wie eine Hoteletage wirkt die Palliativstation des Uniklinikums mit ihrem Holzfußboden und dem gedämpften Licht. Die großformatigen Fotos erinnern an ehemalige Patienten und erzählen Geschichten von der letzten Phase des Lebens. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Düsseldorfer Klinikum ist eine seltene Kooperation längst Alltag: Intensiv- und Palliativmediziner arbeiten eng zusammen. Für unheilbar Kranke hat das viele Vorteile.

Er ist ein Arzt, der selten einen weißen Kittel trägt. Und die Station, die Martin Neukirchen leitet, wirkt auf den ersten Blick eher wie eine Hoteletage, mit Holzfußboden, indirektem Licht, einem Mittagsbüffet, an dem sich jeder bedienen kann, wann er will – und den großformatigen Schwarz-weiß-Fotos an den Wänden. Wer genau hinschaut, kann erkennen, dass die Menschen auf diesen Bildern nicht mehr lange zu leben haben. Eine Tatsache, die sich nicht leugnen lässt auf der Palliativstation des Klinikums. Die Forschung auf diesem Spezialgebiet der Medizin ist noch jung, sie kreist letztlich um die Frage: Wie wünsche ich mir die Zeit, die mir bis zum Lebensende bleibt?

Fast 80 Prozent aller Menschen wollen zu Hause sterben. Tatsächlich aber sterben 80 Prozent nicht im eigenen Bett, sondern in einem Krankenhaus, einem Pflegeheim oder Hospiz. Und manche auch auf der Palliativstation. „Aber dies ist keine Sterbestation“, betont Neukirchen, „hier geht es darum, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die nicht mehr zu heilen sind.“ Das bedeutet, nicht nur Schmerzen und Luftnot zu lindern, sondern auch Ängste und Depressionen. Hier sind Physio- und Psychotherapeuten im täglichen Einsatz. Und mit den Mitteln von Musik- und Kunsttherapie ist es oft möglich, dem Leben noch intensive Momente zu schenken. „Außerdem sprechen wir Themen an wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und den eventuellen Umzug in ein Hospiz – immer in engem Kontakt mit den Angehörigen“, so Neukirchen.

Info Experten diskutieren über Palliativmedizin Einrichtung Die Palliativstation des Klinikums bietet Schwerstkranken acht Einzelzimmer, in denen auch Angehörige übernachten können. Wann immer es möglich ist, bleiben Patienten hier nur für eine gewisse Zeit und wechseln anschließend nach Hause oder in ein Hospiz, dabei bietet das Team auch Unterstützung bei der Organisation. Team Zu diesem Team gehören neben Ärzten und speziell ausgebildeten Pflegekräften auch Therapeuten, Sozialarbeiter und ein fester Stamm ehrenamtlicher Mitarbeiter. Darüber hinaus ist eine palliativ-medizinische Ambulanz erste Anlaufstelle, außerdem wurde ein ambulanter Dienst gegründet, um Patienten zu Hause zu versorgen. Symposion Anfang Mai treffen sich renommierte Experten zu einem wissenschaftlichen Symposion in Düsseldorf. Das Hauptthema ihrer Vorträge: „Wann ist ein onkologischer Intensivpatient ein Palliativpatient?“

Darüber hinaus ist sein Team im ständigen Austausch mit den Intensivmedizinern des Klinikums. Eine Kooperation, die eher selten ist an deutschen Krankenhäusern, wo auf Intensivstationen häufig der Grundsatz gilt: Mehr ist besser. Soeben hat dazu eine große Bertelsmannstudie diagnostiziert, dass es gerade am Ende des Lebens oft zu einer Überbehandlung komme, die möglicherweise nur das Leiden verlängert. Der tatsächliche Wunsch der Patienten würde dabei nicht immer berücksichtigt.

Nach einer Düsseldorfer Studie sehen 80 Prozent der deutschen Intensivmediziner keinen Grund, Palliativmediziner zu Rate zu ziehen, selbst wenn ihre Patienten schwerstkrank sind und schon länger als 30 Tage auf der Intensivstation behandelt werden. Das Pflegepersonal scheint sich dagegen durchaus mehr Unterstützung von Palliativmedizinern zu wünschen, das ergab eine Befragung der Pflegewissenschaftlerin Manuela Schallenburger für ihre Doktorarbeit. Aus ihren Ergebnissen soll nun ein Fragebogen entwickelt werden, der dann bundesweit zum Einsatz kommt.

Was an vielen Orten bisher allenfalls gefordert wird, ist in Düsseldorf bereits Realität: Die enge Zusammenarbeit der auf den ersten Blick so unterschiedlichen Disziplinen, mit dem gemeinsamen Ziel die Lebensqualität der Patienten und ihrer Angehörigen zu verbessern. Auch nach Einschätzung von Stefan Meier, Oberarzt der Intensivstation, sollten Palliativmediziner möglichst früh einbezogen werden. Welchen Nutzen ihr Einsatz nachweislich hat, soll nun ein weiteres Forschungsprojekt zeigen. In der Studie wird mit wissenschaftlichen Methoden untersucht, inwieweit Patienten auf der Intensivstation von der Palliativmedizin profitieren, wie sich ihre Lebensqualität verbessert, möglicherweise sogar ihr Leben verlängert.

Arbeiten eng zusammen: (v.l.) Dr. Martin Neukirchen, Leiter der Palliativstation, Pflegerin Sandra Kraushaar und Dr. Stefan Meier, Oberarzt der Intensivstation. Foto: Bretz, Andreas (abr)