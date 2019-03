Am Düsseldorfer Hauptbahnhof: Zentralbibliothek erweitert ihre Öffnungszeiten

Düssedorf Die Zentralbibliothek in Düsseldorf reagiert auf Kundenwünsche und öffnet künftig früher. An Samstagen schließt sie zudem später. Bald sollen die Öffnungszeiten erneut überarbeitet werden.

Die Zentralbibliothek an der Hinterseite des Hauptbahnhofs öffnet ab dem Sommer bereits um 10 Uhr statt wie bislang um 11 Uhr. Außerdem schließt die Bibliothek an Samstag erst um 16 Uhr und ist damit zwei Stunden länger geöffnet als bislang. Das war ein zentraler Wunsch der Kunden bei einer Befragung gewesen.

Nach dem Umzug der Bibliothek in das ehemalige Postgebäude an der Bahnhofs-Vorderseite sollen die Öffnungszeiten erneut erweitert werden.

Die Regelung tritt zum 1. Juli in Kraft. Die Zahl der Wochenöffnungsstunden steigt damit um acht auf 56 Stunden. Allerdings plant die Stadt zugleich, dass in den Randstunden das Angebot eingeschränkt wird:

In der letzten Stunde vor Schließung an Wochentagen und in den letzten beiden Stunden am Samstag wird der Betrieb nicht mehr durch Bibliotheksmitarbeiter, sondern durch einen Wachdienst gewährleistet. Das spart Personalressourcen und damit Kosten.