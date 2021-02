Coronaschutz am Düsseldorfer Flughafen : Am Flughafen sind jetzt Schnelltests möglich

Am Flughafen sind jetzt Schnelltests möglich

Coronaschutz am Düsseldorfer Flughafen

Das Centogene-Zenrum vor dem Umzug am Düsseldorfer Flughafen, mittlerweile befindet es sich bei Ankunft A. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Wer möchte, kann nun auch am Flughafen einen Schnelltest machen lassen, um eine Corona-Infektion möglichst auszuschließen. Wir erklären, wie das geht und was das kostet. Zudem haben sich die Regeln bei der Maskenpflicht geändert.

(ale) Am Flughafen werden ab sofort Schnelltests auf eine Infektion mit dem Corona-Virus angeboten. Centogene bietet den Antigentest seit Dienstag zusätzlich zum bisher möglichen PCR-Test an. Die Kosten liegen bei 59 Euro, das Ergebnis soll in der Regel 20 bis 30 Minuten nach dem von medizinisch geschultem Personal vorgenommenen Abstrich aus der Nase vorliegen. Ist es positiv, folgt automatisch ein verlässlicherer PCR-Test, der dann nicht mehr berechnet wird (er kostet sonst 69 Euro, etwa 24 Stunden bis zum Ergebnis).