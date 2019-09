Veranstaltung in Düsseldorf : Schellack-Platten im Standesamt

Der Schlossturm am Burgplatz wurde im 16. Jahrhundert im Stil der Renaissance erbaut. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Am Sonntag öffnen viele Gebäude ihre Türen und geben Einblicke in die Baugeschichte von Düsseldorf. Dazu gibt es Führungen und Aktionen.

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, steht dieses Jahr unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. An über 40 historischen Orten in der Stadt sind die Besucher dazu eingeladen, sich auf einen Streifzug in die Vergangenheit zu begeben. Bei zahlreichen Führungen und Aktionen wird thematisiert, welche (bau-)kulturellen Umbrüche und technischen Innovationen Düsseldorf prägten und bis heute prägen. Eine Auswahl an Programmpunkten:

Eröffnungsveranstaltung Das Mannesmann-Hochhaus an der Berger Straße 25 wurde in den 1960er Jahren erbaut und zählt zu den wichtigsten Hochhäusern der deutschen Nachkriegsgeschichte. Um 11 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Thomas Geisel dort den Denkmalstag. Im Anschluss, ab 12.30 Uhr, werden den ganzen Tag über Führungen durch das Hochhaus angeboten. Außerdem haben Besucher die Möglichkeit, in die virtuelle Realität einzutauchen. Mithilfe von VR-Brillen wird durch Gebäude aus NRW und aller Welt geführt. Eine Anmeldung unter Telefon 0211 8922580 ist erforderlich, da die Plätze bei der Eröffnung begrenzt sind.

Info Das Programm zum Tag des offenen Denkmals Was Der Tag des offenen Denkmals findet seit 26 Jahren bundesweit jeweils am zweiten Sonntag im September statt. Diesmal lautet das Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. Bei einigen Führungen ist die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt und eine vorherige Anmeldung nötig. Programm: Das vollständige Programm steht online unter www.duesseldorf.de/denkmalschutz/veranstaltung. Die fünfunddreißigseitige Programmbroschüre liegt zudem an vielen öffentlichen Orten in der ganzen Stadt aus.

Sonderfahrten mit historischer Straßenbahn Den ganzen Tag über werden Fahrten mit historischen Straßenbahnen angeboten. Diese verkehren zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle am Steinberg in Bilk. Bahnen von 1921 bis zu modernen Stadtbahnwagen zeigen die Entwicklung der elektrischen Mobilität in einer Großstadt.

Denkmalgeschützte Gebäude im Medienhafen Im alten Handelshafen werden die verbliebenen denkmalgeschützten Gebäude und die Hafenbautechnik in der Hochphase der Industrialisierung gezeigt. Die Führung von Arnulf Pfenning beginnt um 11 Uhr und startet an der Kaistraße 3. Um 16 Uhr gibt es einen weiteren Rundgang

Schifffahrt Museum im Schlossturm Der Schlossturm am Burgplatz wurde im 16. Jahrhundert im Stil der Renaissance erbaut. Durch die wechselnden Besitzer sind in dem Turm auch Bauelemente aus der Klassik und der Moderne zu bewundern. Der Schlossturm ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Sonderführung ab 15 Uhr informiert darüber, wo und wann Modernisierungen durchgeführt wurden.

Benrath im Wandel der Zeit Um 11 Uhr führt Andreas Bluhm durch das geschichtsträchtige Quartier rund um das Benrather Schloss. Er informiert über die wechselvolle Geschichte des lebendigen Stadtteils. Bedingt durch zunehmende Bevölkerung, Straßenverkehr und steigende Wohnraumnachfragen hat sich der Stadtteil stets verändert. Anmeldung zur Führung per Email unter bluhmig@yahoo.de.

Koptische Bunkerkirche St. Maria Am Pastor-Klinghammer-Platz bietet sich die Gelegenheit, eine der außergewöhnlichsten Kirchen Düsseldorfs kennenzulernen und sich mit Kopten über ihren christlichen Glauben, ihre Riten und ihr Leben in Düsseldorf auszutauschen. Bei diesem Baudenkmal handelte es sich um einen viergeschossigen Luftschutzbunker, der zur Kirche umgewandelt wurde.