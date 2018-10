Am Burgplatz wird jetzt das Riesenrad aufgebaut

Düsseldorf Es geht wieder los auf dem Burgplatz: Vom 26. Oktober bis zum 27. Januar dreht das Wheel of Vision seine Runden.

(RP) Das Düsseldorf-Festival ist vorbei, jetzt kommt das Riesenrad: Am Burgplatz fahren in diesen Tagen wieder einige Lkw vor. In 36 Containern werden die Bauteile und Kabinen für das Riesenrad abgeladen. Zehn Tage dauert es, bis alle Einzelteile zusammengefügt sind, Testrunden gedreht wurden und der Tüv das Rad abgenommen hat. Am Freitag, 26. Oktober, soll dann erster „Drehtag“ des Wheel of Vision sein. Das Riesenrad bleibt bis zum 27. Januar des neuen Jahres im Einsatz.