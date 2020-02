Karneval in Düsseldorf : Der Wollersheim aus Gerresheim

Der Auftritt von Bezirksbürgermeister Karsten Kunert als Berti-Double war wenig angsteinflößend. Das Rathaus war schnell gestürmt.

„Ihr Püppchen wollt’ hier rein in meinen Stall?“, fragte Karsten Kunert, dessen Outfit stark an die besseren Tage eines Berti Wollersheim erinnerte, gestern um 11.11 Uhr die Möhnenschar vor dem Gerresheimer Rathaus. Kaum hatte er das ausgesprochen, strömten die jecken Frauen an dem an diesem Tag wenig an eine Respektsperson erinnernden Bezirksbürgermeister auch schon vorbei in die gute Stube. Die von der langen Session leicht entkräftet wirkende Bürgerwehr war auch keine große Hilfe, und Ricarda Dünnwald, die Anführerin des Möhnen-Putsches, meinte erstaunt: „So schnell hat das ja noch nie geklappt.“