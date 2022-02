Altweiber-Feier in Düsseldorf : Vom verhaltenen Helau zur Party am Rheinufer

Düsseldorf Der Beginn des Straßenkarnevals wird in Düsseldorf gefeiert, allerdings deutlich ruhiger als sonst. Der Ordnungsdienst kontrolliert an den Eingängen zur Altstadt das Glasverbot und die 2G-Regel.

Es war ein ruhiger Start am Altweibertag: Um 11.11 Uhr waren in der Düsseldorfer Altstadt die Gassen zum großen Teil leer, nur wenige Jecken feiern den Beginn des Straßenkarnevals – die Corona-Pandemie und der Kriegszustand in der Ukraine schlagen auf die Stimmung. Der „Sturm aufs Rathaus“ ist ebenso klein ausgefallen: Vier Möhne standen vor der Tür am Marktplatz.

Seit dem Mittag füllt sich die Brauchtumszone aber zusehends: Vor allem an der Freitreppe, auf dem Burgplatz und auf der Bolkerstraße kommen Hunderte junge Jecken zusammen, um draußen zu feiern. Die Terrassen der Kneipen sind geschlossen, drinnen dürfen aber Feiern stattfinden. Sie werden sich voraussichtlich am Nachmittag verstärkt füllen.

Nur eine Handvoll Möhne will Düsseldorfer Rathaus an Altweiber stürmen

Straßenkarneval Düsseldorf und Köln : Nur eine Handvoll Möhne will Düsseldorfer Rathaus an Altweiber stürmen

Was dieses Jahr zu Karneval stattfindet – und was nicht

Session 2022 in NRW : Was dieses Jahr zu Karneval stattfindet – und was nicht

Straßenkarneval in Köln und Düsseldorf : Weiberfastnacht startet in Köln mit Gedenkminute für Ukraine

Die Landesregierung hat den Karnevalsmetropolen erstmals ermöglicht, die Zonen in Bereichen zu erlassen, in denen ab Altweiber ein großer Andrang anstehen könnte. Der Zutritt ist dort auf Geimpfte und Genesene mit aktuellem Schnelltest (2G plus) beschränkt, in den Kneipen gilt sogar die Schnelltestpflicht auch für Geboosterte. Die Eingänge zur Brauchtumszone in der Altstadt sind abgesperrt – die Kräfte des Ordnungsdienstes kontrollieren hier die Immunitätsnachweise und das Glasverbot.