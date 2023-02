Wildpinkler, Glasverbot Feuerwehr und Polizei ziehen erste Karnevals-Bilanz für Düsseldorf

Eine erste Altweiber-Bilanz von Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt fällt weitgehend positiv aus. Das Glasverbot in der Düsseldorfer Altstadt sei größtenteils gut angenommen worden, meldete die Feuerwehr, die von 7 bis 15 Uhr 74 Verstöße gegen das Verbot verzeichnete. An den Kontrollzonen um den Stadtkern herum reagierten die Jecken verständnisvoll auf die Regelung. Viele, vor allem junge Menschen, füllten sich ihre alkoholischen Getränke in PET-Flaschen. Einer der Kontrolleure bestätigte: „Bisher ist alles gut“. Die Feiernden seien größtenteils auf das Verbot eingestellt. Er schätzte, dass nur etwa einer von 20 mit einem Glasbehältnis an der Kontrollstelle ankam. Für alle anderen hielten die Kontrolleure biologisch abbaubare Becher bereit.