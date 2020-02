Altweiber-Bilanz der Feuerwehr : Altweiber: Deutlich mehr Krankenwagen im Einsatz

Düsseldorf Die Feuerwehr rückte an Altweiber zu 1113 Einsätzen im Stadtgebiet aus. 38 Wildpinkler müssen 98,50 Euro bezahlen.

Der Ordnungs- und Servicedienst des Ordnungsamtes (OSD) war mit 240 (2019: 260) Kräften im Einsatz. Insgesamt 38 (2019: 69) so genannte Wildpinkler wurden erwischt und werden in Kürze Post vom Ordnungsamt erhalten Dann müssen sie das für diese Ordnungswidrigkeit fällige Bußgeld in Höhe von 70 Euro plus zusätzlicher Gebühr von 28,50 Euro zu entrichten. Die verminderte Anzahl der Wildpinkler ist aus Sicht des OSD auf das Angebot an öffentlichen Toiletten, das in diesem Jahr nochmals deutlich erweitert wurde, zurückzuführen. Bemerkenswert und unverständlich dabei ist, dass viele der Wildpinkler in der Nähe von öffentlichen Toiletten angetroffen wurden.