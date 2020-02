Kostenpflichtiger Inhalt: Altweiber in Düsseldorf 2020 : Jeck mit dem Ordnungsamt

Wolfgang Lukoschat, Leiter des OSD, steht mit seinem Team an der Flinger Straße und überprüft Taschen und Rucksäcke nach Glasflaschen. . Foto: nika

260 Männer und Frauen vom Ordnungs- und Servicedienst waren an Altweiber im Einsatz. Am späten Nachmittag forderte die Feuerwehr Unterstützung aus Neuss an. Sturmwarnung: Am Abend mussten die Zelte geräumt werden.