Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Altstadt-Gast von Polizist geschlagen

Düsseldorf Was sich genau im Oktober 2018 am Bolker Stern zugetragen hat, war vor Gericht nicht mehr zu klären. Ein Polizist hat offenbar einem Betrunkenen eine Art „Backpfeife mit der Faust“ versetzt, der Mann erlitt Knochenbrüche.

Wie im Western ging es offenbar zu, als Polizisten und angetrunkene Altstadt-Besucher in einer Oktobernacht 2018 am Bolker Stern in der Düsseldorfer Altstadt aufeinander trafen: „Ich hatte Angst, dass mich ein Angetrunkener angreift, da habe ich zuerst zugeschlagen“, so ein Polizist (25) als Angeklagter am Mittwoch vorm Amtsgericht.