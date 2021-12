Gastronomie in der Düsseldorfer Altstadt : Was die neue McDonald’s-Filiale für die Bolkerstraße bedeutet

Hier soll bald McDonald’s einziehen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Fast-Food-Kette will einen neuen Standort an der Feiermeile der Altstadt beziehen. Viele Düsseldorfer sind darüber irritiert. Warum die Wahl der Bolkerstraße trotzdem ins Bild passt.

Düsseldorfs wohl berühmtester Treffpunkt steht in Frage. „Ich warte am McDonald’s an der Heine-Allee“ ist die einfachste Art, sich in der Landeshauptstadt mit Freunden zu verabreden; und wer dort wartet, sieht immer noch andere Wartende die Hälse recken. Wie lange das so bleibt, ist nun unklar: Kostenpflichtiger Inhalt Die Schnellrestaurantkette hat sich einen neuen Altstadt-Standort gesucht und sich zur Zukunft der bisherigen Filiale bisher nicht geäußert.

Klar ist dagegen: Nicht weit entfernt, mitten an der Feiermeile Bolkerstraße, wird sich ein neues McDonald’s-Restaurant ansiedeln, auf der einen Seite ist der Nachbar die Brauerei „Im goldenen Kessel“, auf der anderen Seite die Neanderkirche und die Außenplätze des „Schlüssel“. Viele Leser äußern sich in den sozialen Medien verwundert bis verärgert: Sie kritisieren das Verschwinden traditioneller Kneipen und Gaststätten und das vermehrte Auftauchen sogenannter Systemgastronomie. Allein: Was bedeutet das an dieser Stelle?

Die Bolkerstraße hat noch immer große traditionsreiche Namen zu bieten, die genannten Brauereien etwa, oder auch den „Spiegel“. Doch insgesamt hat sich die Straße zur „lauteren“ in der Feierzone entwickelt; sie zieht viele junge Partygänger, Touristen und Junggesellenabschiede an. Zwar werden die Brauhäuser dort noch gezielt von eingesessenen Düsseldorfern besucht – doch die Schnitzel-Buden, Cocktailbars und Imbisse rundum sind nicht die klassischen Anlaufstellen von Stammgästen. Das gilt übrigens auch für den Vormieter Maredo, der zwar noch einmal ein anderes Publikum anspricht als der Burgerbrater – aber ebenfalls Filiale einer großen Restaurantkette war.

Und so mag sich zwar der eine oder andere Nachbar vielleicht eine andere Lösung für das Ladenlokal gewünscht haben und eine Kehrtwende bei der kommerziellen Entwicklung der Feiermeile herbeisehnen. Doch ein Schnellrestaurant mit langen Öffnungszeiten und tendenziell kürzerer Verweildauer der Besucher ist, blickt man auf die heutige Atmosphäre der Straße, eben auch alles andere als ein Fremdkörper. Überdies dürften die Mieten an prominenter Stelle für kleine Neugründungen ähnlich schwer zu stemmen sein, wie es in den umliegenden Straßen für den Handel gilt. Und der Aufschrei wäre sicherlich überraschter ausgefallen, hätte sich das Unternehmen einen Standort an der Ratinger Straße ausgesucht, die nach wie vor von einer Reihe Traditionsgaststätten gesäumt wird.